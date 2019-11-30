Аким Алматы рассказал о первоочередных задачах для улучшения качества жизни алматинцев

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК аким Алматы Сагинтаев отметил, что решение первоочередных задач по улучшению качества жизни определено перечнем срочных вопросов модернизации городской инфраструктуры, таких как водоснабжение, уличное освещение, благоустройство дорог, дорожное строительство и общественный транспорт, передает Kazakhstan Today.

"Считаю приоритетным 100%-ное снабжение горожан питьевой водой. Все работы по обеспечению 105 тыс. жителей в 23 микрорайонах водоснабжением и канализацией планируем завершить в 2023 году", - сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, по его информации, городской бюджет был переориентирован на освещение улиц, которые ранее никогда не освещались.

На сегодня завершено строительство наружного освещения на 208 таких улицах. В следующем году освещение будет налажено еще на 1176 улицах. Эта работа также будет доведена до 100%.

С начала года обустроено 672 дворовые территории. Доля благоустроенных дворов достигает 55%. С 2020 года начнем масштабную программу "Мой двор". 100%-ное благоустройство дворов завершим в ближайшие 2 года", - отметил аким.

По его информации, краткосрочная задача - довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 75%. "Завершено строительство 54 км дорог по 231 улице. Отремонтированы средним ремонтом 147 улиц протяженностью 134,8 километра. В 2020 году дополнительно на окраинах начнем строительство еще 120 километров дорог", - сообщил Сагинтаев.

Также он рассказал об увеличении количества общественного транспорта. Коммерческие структуры закупили 172 автобуса. За счет средств акимата закупили еще 260 автобусов, работающих на газе. Доля обновленного парка автобусов достигла 90%. Начата модернизация всей троллейбусной сети города. Перспективное направление - переход на экологически чистые виды общественного транспорта. На маршрут вышли 10 электробусов.

Кроме того, в городе планируется развитие социальной инфраструктуры по принципу "шаговой доступности".

В ходе рабочего визита 29 октября президент К. Токаев справедливо указал на нехватку мест в школах и детсадах, дал конкретные поручения по решению этой проблемы. Сейчас в городе дефицит мест в школах составляет порядка 30 тысяч. Нехватка мест в детских садах – более 20 тысяч. Для решения этой проблемы разработана программа строительства школ на принципах ГЧП. В ближайшие 2 года будет построено 8 школ на 12 900 мест. Уже в начале 2020 года будут введены 5 детсадов на 790 мест, к началу учебного года 2 школы на 1800 мест, 5 пристроек к существующим школам на 2017 мест", - сказал аким Алматы, отметив, что активно привлекается частный бизнес, путем размещения государственного образовательного заказа.

В 2020-2022 годы за счет частных инвестиций планируется открытие 4 школ на 2240 мест, 300 детсадов на 8000 мест.

Таким образом, данные меры позволят снизить дефицит в школах почти на 30 тысяч мест, при 2-сменном обучении, а также очередность в детсадах на 10 тысяч мест", - сказал Сагинтаев.

Аким сообщил, что для повышения качества медицинских услуг был проведен аудит всех медучреждений города.

В медицинских организациях имеется более 30 тысяч медицинского оборудования, из них морально и физически устаревшее - 10 тыс. единиц. В связи с этим подготовлены 3-летние планы модернизации оборудования по каждой медицинской организации и району.

На закуп медицинского оборудования планируется потратить более 60 млрд тенге. Уже в 2020 году будет приобретено оборудования на 20 млрд тенге.

Также, исходя из принципа "шаговой доступности", разработан 3-летний план обеспечения 35-ю врачебными амбулаториями. На сегодняшний день уже открыты 7. До конца года откроем еще 3.

В ноябре запустили новую подстанцию Службы скорой медицинской помощи, благодаря которой время прибытия врачебных бригад на окраины города сокращено до 11-13 минут против прежних 25 минут.

На линии скорой помощи выпущено 38 новых машин. На следующий год закупим еще 75 единиц санитарного автотранспорта. Таким образом, в 2020 году оснащенность службы будет доведена до 100%.

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