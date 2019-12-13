В Алматы планируют отказаться от автобусов на дизельном топливе

Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы планируют отказаться от автобусов, работающих на дизельном топливе, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев на Kazakhstan Urban Conference 2019, передает Kazakhstan Today.
Он проинформировал, что в последние годы для обновления автобусного парка закупались автобусы на дизельном топливе.
"Теперь мы ставим задачу, чтобы то, что купили, то купили, а дальше уже или газ, или электроавтобусы. Никаких дизельных, других не будет", - заявил Сагинтаев.
По словам акима, в настоящее время идут переговоры с заводами, производящими работающие на газе и электричестве автобусы. В будущем планируется закупать такие автобусы.
Как сообщалось ранее, доработанная с учетом мнения общественности Стратегия "Алматы-2050" выносится на рассмотрение маслихата.
Как сообщил аким, в стратегии наибольшее количество предложений (18,2%) касается городской мобильности и развития транспортной инфраструктуры. Это – увеличение количества автобусов, оптимизация маршрутов, увеличение количества станций метро, строительство перехватывающих парковок, развязок.
На втором месте (12%) - предложения от горожан по экологии и озеленению, решению вопросов по очистке воздушного бассейна, ТЭЦ-2, проблем с отходами, озеленению крыш, пустырей, промышленных территорий.
10,6% предложений касаются вопросов архитектуры, застройки города, жилья и ЖКХ, тарифов на коммунальные услуги.
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