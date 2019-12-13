Доработанная с учетом мнения общественности Стратегия "Алматы-2050" выносится на рассмотрение маслихата

Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - Акимат Алматы изучил предложения экспертов и общественности по представленной Стратегии "Алматы-2050" . Результаты обсуждения представил сегодня на Kazakhstan Urban Conference-2019 аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Мы исходим из того, что высокое качество жизни алматинцев может быть обеспечено только на базе сильной городской экономики. Поэтому в Стратегии заложен "структурный маневр" экономического развития , в рамках которого мы постепенно перейдем к увеличению доли креативных индустрий, информационных технологий, туризма", - цитирует Сагинтаева пресс-служба акима.

Аким мегаполиса также отметил, что Алматы будет развиваться как "город без окраин".

Постепенно будет осуществлен переход к полицентричной организации городского пространства. Высокие стандарты качества жизни должны быть и будут обеспечены во всех без исключения районах города. В этом моя принципиальная позиция", - заявил он.

По информации пресс-службы, третий принцип - новые коммуникации - был применен в разработке Стратегии "Алматы-2050", которая стала результатом конструктивного общественного диалога по самым жизненно важным городским проблемам.

Также сообщается, что для реализации заложенных в Стратегии задач принят ряд документов по решению среднесрочных целей: Комплексный план "Новый Алматы" на 2020-2024 годы, межрегиональный план развития Алматинской агломерации - "Большой Алматы", единая региональная программа "Алматы Бизнес-2025".

Кроме того, будут разработаны программа развития "Алматы-2025", концепция мастер-плана развития города и новый генплан Алматы. Вместе с тем все восемь районов города должны разработать трехлетние мастер-планы развития.

Сегодня могу уверенно сказать, что все городское сообщество Алматы приняло участие в разработке и обсуждении Стратегии. Она разработана с привлечением экспертного сообщества, Делового совета, Общественного совета Алматы, депутатского корпуса городского маслихата, бизнес-сообщества, наиболее активных представителей гражданского общества и жителей города", - сообщил Сагинтаев.

В пресс-службе напомнили, что проект Стратегии был размещен в открытом доступе - на специальном сайте, где каждый мог оставить свое мнение, а также опубликован в городских газетах и активно освещался посредством соцсетей и телевидения.

Было получено более тысячи предложений. Наибольшее количество (18,2%) по вопросам городской мобильности и развития транспортной инфраструктуры. На втором месте (12%) - по экологии и озеленению, решению вопросов по очистке воздушного бассейна. 10,6% предложений по вопросам архитектуры, застройки, жилья и ЖКХ.

Все поступившие предложения были разделены на несколько категорий. Порядка 130 предложений жителей, поступивших через сайт, были учтены в итоговом варианте Стратегии. 234 предложения носят среднесрочный (тактический) характер и направлены для включения в операционные планы государственных органов. 123 предложения зарегистрированы в системе Open Almaty для решения в ближайшее время. Доработанная с учетом мнения экспертов и общественности Стратегия выносится на рассмотрение маслихата города", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Алматинской агломерации прогнозируют прирост населения до 5 млн человек , но уже сейчас эксперты говорят о том, что нагрузка на инфраструктуру города чрезмерно высока. С дальнейшим ростом города увеличится давление на экологию, инфраструктуру города - транспортную, соцобъекты и т.д., а также вероятность социального напряжения.

В частности, по официальной информации акимата, сейчас в школах Алматы не хватает около 30 тыс. мест . При этом в городе из года в год наблюдается большой масштаб строительства жилых комплексов, не предусматривающих возведение новых школ и детсадов. В результате имеющиеся объекты образования оказались переполнены в разы.

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