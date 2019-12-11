Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - В школах Алматы не хватает около 30 тыс. мест. Об этом сегодня на встрече с жителями Турксибского района сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима, в ходе беседы с жителями района был затронут вопрос нехватки школ. По словам Сагинтаева, дефицит по городу составляет около 30 тыс. мест.

Вместе с тем аким сообщил о масштабной программе по строительству объектов образования, которая стартует в следующем году. В рамках ГЧП планируется построить восемь школ на 13 тыс. мест. Такая же работа будет проведена по строительству детских садов.

Также жители Турксибского района пожаловались акиму на качество работы общественного транспорта. По данным акимата, потребность города для стопроцентного обеспечения всех маршрутов составляет порядка тысячи автобусов. Сейчас городские перевозчики практически ежемесячно обновляют автопарки и выводят новые автобусы на линии.

В целом в организации общественных перевозок мы будем перенимать передовой опыт мировых городов. К примеру, маршруты будем составлять по спросу жителей: куда больше ездят горожане, там и будут ходить автобусы", - отметил Сагинтаев.

Вместе с тем в акимате напомнили, что на стадии публичного обсуждения находится разработанная Стратегия развития "Алматы-2050" , главной задачей которой ставится вхождение в Топ-100 городов мира по качеству жизни.

Для того чтобы достичь этой амбициозной цели, мы в ближайшие несколько лет полностью решим вопросы дорожной и коммунальной инфраструктуры, чтобы во всех уголках мегаполиса были равные по качеству дороги, освещение, водоснабжение и другие блага цивилизации. Для эффективной работы мы проводим подобные встречи, чтобы слушать и слышать друг друга. Только вместе мы сможем прийти к успеху", - уверен аким Алматы.

По его словам, со следующего года бюджет города будет формироваться по целевым программам, в частности, таким как "Мой двор", "Моя улица", "Мой район". Таким образом, вопросы районов будут решаться в полном объеме.

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