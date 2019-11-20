В управлении образования Алматы проверили слова Токаева о 50 учениках в классе

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - В управлении образования Алматы проверили слова президента РК Касым-Жомарта Токаева о 50 учениках в классе. Данная информация не подтвердилась. Об этом сообщила на брифинге руководитель ведомства Гульнар Ходжабергенова, передает Kazakhstan Today.

По нормативам, наполняемость классов в школах не должна превышать 30 человек. При этом в 15 городских школах в классах сидят от 30 до 35 учеников, и они считаются сильно перегруженными. Общий дефицит ученических мест в городе составляет более 30 тысяч, пишет inAlmaty.kz

Информация про школу №173, которую озвучил президент, оказалась недостоверной. В этой школе никогда не было до 50 учеников в классе. В тот же день я запросила и выяснилось, что в одном из вторых классов было от 37 до 40 учеников. Родители переводили детей в этот класс из-за учителя и не хотели переходить в другие. Мы запретили принимать туда новых учеников. В целом проблема переполненности есть, и мы стараемся ее решать", - сообщила руководитель управления образования.

Для сокращения дефицита мест в школах в 2020 году планируется начать строительство восьми школ на 12 900 мест в рамках государственно-частного партнерства. Ещё к двум школам построят пристройки на 600 мест. В этом году уже строятся две новые школы.

В городе разработан комплексный план до 2025 года. Будут строить новые школы и пристройки. Ежегодный прирост учеников у нас от 14 до 17 тыс. учеников, но мы стараемся решать. Школы работают в две смены, чтобы обучать не 1200, а 2400 учеников. Новые школы будут строить в периферийных районах, где есть свободные земельные участки. В центре города места нет, можем делать только пристройки", - уточнила Гульнар Ходжабергенова.

Ранее в ходе совещания в Алматы глава государства поднял проблему переполненности школ. "Дефицит ученических мест в школах Алматы - более 30 тысяч. Дошло до того, что в начальных классах школы №173 количество учеников выросло до 50 человек в одном классе. За пять лет построено всего пять новых школ на 4200 мест. Из 202 школ 43 требуют капитального ремонта", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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