Известные казахстанцы обратились к Токаеву в связи с очередным строительством в центре Алматы

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Известные деятели науки и культуры обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с планируемым строительством очередной многоэтажки в центре Алматы. Обращение разместила в Facebook общественный активист Салтанат Ташимова, передает Kazakhstan Today.

Авторы обращения напомнили, что Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о сохранении исторического центра Алматы и запрете точечных и уплотняющих город застроек.

Мы выражаем свой протест и просим рассмотреть наше предложение в связи с планируемой застройкой 9-этажного современного многофункционального дома на углу улиц Назарбаева и Кабанбай батыра, нарушающей целостность самого известного правительственного квартала исторической Алматы. Здесь проживала вся интеллигентная элита Казахстана: руководители страны, ученые, писатели, деятели культуры, врачи, научные умы... те люди, которые оставили свой значительный след в истории становления Казахстана. Их труды издавались во многих странах мира, прославляя нашу Родину", - говорится в обращении (стиль и орфография сохранены).

В сообщении подчеркивается, что исторический квартал Алматы является самым посещаемым иностранными туристами, которые интересуются советской архитектурой 1950-1990 годов, расположенными в этом районе музеями и известными личностями, внесшими огромный вклад в становление страны.

Иностранные туристы приезжают увидеть дух и облик советской архитектуры, к которой с каждым годом увеличивается интерес во всем мире. В мире создаются книги-каталоги, куда входят шедевры советских национальных архитектурных школ, по которым туристы определяют свои тропы для посещения Алматы и других городов. Архитектура Алматы советского периода определена как советский модернизм с национальным колоритом, которая и есть уникальная изюминка, притягивающая известных фотографов архитектуры и туристов со всего мира. Например, вышла в свет книга французского архитектурного фотографа Фредерика Шобена, представляющая советскую архитектуру, которая вызвала интерес широкой общественности за рубежом", - указывается в обращении.

Авторы сообщают, что центр архитектуры в Вене несколько лет назад сделал большой проект, посвященный советскому модернизму. В Алматы приезжали исследователи, в том числе архитектурный известный фотограф Симона Рота. Затем в Венском центре архитектуры была показана выставка ее работ, проведен международный конгресс, вызвавший огромный интерес у зарубежных экспертов.

Для мирового сообщества этот квартал известен именно как правительственный квартал советского периода, имеющий историческую и культурную ценность. К тому же, эта застройка является точечной и уплотняющей, нарушающей и без того тяжелую экологическую обстановку, сейсмоопасной (над линией метро и подземными разломами), а также нарушающей гражданские права жителей на солнце и свет, включая право горожан на участие в судьбе родного Алматы", - подчеркивают деятели.

В то же время в обращении говорится о том, что "на загороженный участок в столь известном районе не обращают внимание местные власти. Хотя этот проект им известен".

В заключение авторы призывают власти не дать уничтожить лицо правительственного квартала, сохранить целостность исторического квартала и разбить здесь сквер.

Согласно сообщению, под обращением подписались:

1. Бибигуль Тулегенова - оперная певица, Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР;

2. Баян Туматаева - Заслуженный архитектор Казахской ССР, член -корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока;

3. Асанали Ашимов - актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР;

4. Роза Рымбаева - эстрадная певица, педагог-профессор, Народная артистка Казахской ССР, Заслуженный деятель культуры, Лауреат Государственной премии Казахстана;

5. Нагима Ескалиева - эстрадная певица, профессор КАЗНАИ, Народная артистка Казахстана, Заслуженная артистка Казахской ССР;

6. Торгын Тасыбекова - советская и казахстанская актриса, Народная артистка Республики Казахстан;

7. Толкын Забирова - эстрадная и оперная певица, Заслуженный деятель Казахстана;

8. Мурат Серкебаев (брат Ермека Серкебаева) - дирижер, Народный артист Республики Казахстан;

9. Карина Абдуллина - казахстанская певица и актриса;

11. Жамиля Серкебаева - скрипачка, Заслуженный деятель искусств Казахстана;

12. Раушан Сарсембаева - президент Ассоциации деловых женщин Казахстана, доктор социологических наук.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул Токаев.

Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы".

Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории Нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать. Любое комплексное строительство обсуждается в акимате. После этого предварительного обсуждения они идут уже в управление строительства и архитектуры и так далее, дальше отрабатывать уже процедурные вопросы. Поэтому мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.

Как ранее неоднократно сообщалось, в Алматы продолжается уплотнительная застройка. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома . Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.

При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.

В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского , старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту Аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.

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