Известные казахстанцы обратились к Токаеву в связи с очередным строительством в центре Алматы

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - Известные деятели науки и культуры обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с планируемым строительством очередной многоэтажки в центре Алматы. Обращение разместила в Facebook общественный активист Салтанат Ташимова, передает Kazakhstan Today.
Авторы обращения напомнили, что Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о сохранении исторического центра Алматы и запрете точечных и уплотняющих город застроек.
Мы выражаем свой протест и просим рассмотреть наше предложение в связи с планируемой застройкой 9-этажного современного многофункционального дома на углу улиц Назарбаева и Кабанбай батыра, нарушающей целостность самого известного правительственного квартала исторической Алматы. Здесь проживала вся интеллигентная элита Казахстана: руководители страны, ученые, писатели, деятели культуры, врачи, научные умы... те люди, которые оставили свой значительный след в истории становления Казахстана. Их труды издавались во многих странах мира, прославляя нашу Родину", - говорится в обращении (стиль и орфография сохранены).
В сообщении подчеркивается, что исторический квартал Алматы является самым посещаемым иностранными туристами, которые интересуются советской архитектурой 1950-1990 годов, расположенными в этом районе музеями и известными личностями, внесшими огромный вклад в становление страны.
Иностранные туристы приезжают увидеть дух и облик советской архитектуры, к которой с каждым годом увеличивается интерес во всем мире. В мире создаются книги-каталоги, куда входят шедевры советских национальных архитектурных школ, по которым туристы определяют свои тропы для посещения Алматы и других городов. Архитектура Алматы советского периода определена как советский модернизм с национальным колоритом, которая и есть уникальная изюминка, притягивающая известных фотографов архитектуры и туристов со всего мира. Например, вышла в свет книга французского архитектурного фотографа Фредерика Шобена, представляющая советскую архитектуру, которая вызвала интерес широкой общественности за рубежом", - указывается в обращении.
Авторы сообщают, что центр архитектуры в Вене несколько лет назад сделал большой проект, посвященный советскому модернизму. В Алматы приезжали исследователи, в том числе архитектурный известный фотограф Симона Рота. Затем в Венском центре архитектуры была показана выставка ее работ, проведен международный конгресс, вызвавший огромный интерес у зарубежных экспертов.
Для мирового сообщества этот квартал известен именно как правительственный квартал советского периода, имеющий историческую и культурную ценность. К тому же, эта застройка является точечной и уплотняющей, нарушающей и без того тяжелую экологическую обстановку, сейсмоопасной (над линией метро и подземными разломами), а также нарушающей гражданские права жителей на солнце и свет, включая право горожан на участие в судьбе родного Алматы", - подчеркивают деятели.
В то же время в обращении говорится о том, что "на загороженный участок в столь известном районе не обращают внимание местные власти. Хотя этот проект им известен".
В заключение авторы призывают власти не дать уничтожить лицо правительственного квартала, сохранить целостность исторического квартала и разбить здесь сквер.
Согласно сообщению, под обращением подписались:
1. Бибигуль Тулегенова - оперная певица, Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР;
2. Баян Туматаева - Заслуженный архитектор Казахской ССР, член -корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока;
3. Асанали Ашимов - актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР;
4. Роза Рымбаева - эстрадная певица, педагог-профессор, Народная артистка Казахской ССР, Заслуженный деятель культуры, Лауреат Государственной премии Казахстана;
5. Нагима Ескалиева - эстрадная певица, профессор КАЗНАИ, Народная артистка Казахстана, Заслуженная артистка Казахской ССР;
6. Торгын Тасыбекова - советская и казахстанская актриса, Народная артистка Республики Казахстан;
7. Толкын Забирова - эстрадная и оперная певица, Заслуженный деятель Казахстана;
8. Мурат Серкебаев (брат Ермека Серкебаева) - дирижер, Народный артист Республики Казахстан;
9. Карина Абдуллина - казахстанская певица и актриса;
11. Жамиля Серкебаева - скрипачка, Заслуженный деятель искусств Казахстана;
12. Раушан Сарсембаева - президент Ассоциации деловых женщин Казахстана, доктор социологических наук.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев резко раскритиковал снос ряда исторических зданий, а также уплотнительную застройку в Алматы, против которой из года в год протестуют местные жители.
Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул Токаев.
Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы".
Позднее об уплотнительной застройке высказался аким города Бакытжан Сагинтаев, заявив о намерении сохранить исторический центр Алматы.
Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории Нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать. Любое комплексное строительство обсуждается в акимате. После этого предварительного обсуждения они идут уже в управление строительства и архитектуры и так далее, дальше отрабатывать уже процедурные вопросы. Поэтому мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - заявил Сагинтаев.
Как ранее неоднократно сообщалось, в Алматы продолжается уплотнительная застройка. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.
Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
В частности, в 2006 году против сноса Алматинского дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту Аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.
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