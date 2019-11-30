Сагинтаев рассказал о политике акимата в отношении застройки исторического центра Алматы

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о намерении сохранить исторический центр города и о связанным с этим запретом на точечную застройку в этой части мегаполиса, передает корреспондент агентства.

Касательно строительства. Не хочу давать никакой оценки предшественникам. Большая работа по микрорайонному развитию проводится, особенно на территории Нового Алматы. Потому что свободной земли практически у нас не имеется. Те земли, которые были заложены в банках, наши девелоперы выкупают и согласовывают. Естественно, мы смотрим на то, насколько это соответствует тому району, облику, этажности, которые находятся, вот сейчас они собираются это делать. Любое комплексное строительство обсуждается в акимате. После этого предварительного обсуждения они идут уже в управление строительства и архитектуры и так далее, дальше отрабатывать уже процедурные вопросы. Поэтому мы сейчас не даем разрешений для точечного строительства. И все те, которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом. И ситуация на сегодня такая, что недавно, во время недавнего визита главы государства, тоже было об этом сказано. В центральной части города большой, комплексной застройки нет, и это старый центр, его надо сохранить", - сказал глава мегаполиса, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК .

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - цитировала Токаева газета "Время".

Президент четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы". Эту тему в ходе Almaty Investment Forum 2019 продолжил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, но уже в другом ключе. Глава города обозначил задачу по сохранению исторического облика Алматы. Акимат уже начал работу по сбору сведений об уникальных исторических зданиях Алматы, которые будут внесены в соответствующий каталог.

Как заверил Сагинтаев, в первую очередь власти намерены развивать окраинные районы мегаполиса, а также Алматинскую агломерацию.

Между тем жители неокраинных районов уже вынуждены жить в условиях точечной застройки, которая стала результатом стихийного строительства прошлых лет. Возведение новых зданий в уже сложившихся районах приводит к увеличению нагрузки на социальную инфраструктуру, коммунальные сети, сокращение площадей зеленых насаждений. Слишком плотная застройка, к примеру, в мае этого года привела к ситуации, когда стрела строительного крана во время работ заехала на балкон жилого дома. Кстати, новое строительство развернулось на детской площадке, что, естественно, вызвало возмущение местных жителей.

Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то, благодаря горным рекам, считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.

При этом за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.

В частности, в 2006 году против сноса Алматинского дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы". В прошедшие годы Алматы также лишился исторического дома губернатора Герасима Колпаковского, старого ТЮЗа, потрясающих садов по проспекту Достык, проспекту Аль-Фараби, в заборах ущелья Бутаковское, Ремизовское, Ким-Асар и многого другого.

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