Аким Алматы ответил на разговоры об остановке строительства метро

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе брифинга в СЦК прокомментировал разговоры о приостановке строительства метро, передает Kazakhstan Today.

Никто не собирается останавливать строительство. Наоборот, мы в этом году еще больше денег взяли на строительство на следующий год. Правительство поддержало дальнейшее строительство метро на 20 млрд тенге. Мы до конца будем идти. У нас впереди еще четыре станции, две станции мы уже деньгами обеспечили, следующие две станции - конечные, они должны в перспективе идти", - цитирует Сагинтаева Kazpravda.kz .

Аким отметил, что на строительстве метро инвесторов нет, а проект реализуется за счет государства.

Неправильно информируют руководителей, которые неправильно информируют общественность. Они говорят, что инвестор уйдет. Какой инвестор? За счет бюджета строится метро. Кто уйдет, оттуда? Пусть покажут мне, нет никакого инвестора. Такие колоссальные суммы освоит только бюджет. Никто никого не собирается увольнять или ущемлять", - сказал он.

По словам Сагинтаева, на сегодня освоено порядка 90% выделенных средств.

На оставшееся время у нас порядка 2,5 млрд тенге еще. Они должны это отработать, зарплата октябрьская полностью выплачена. Ноябрьская будет выплачиваться до 10 числа следующего месяца. Никакой задержки зарплаты не будет. Если руководитель метрополитена начнет сознательно не выплачивать заработную плату, тогда он должен будет отвечать по закону. У него деньги есть на счету, он должен выплатить заработную плату", - заключил глава Алматы.

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