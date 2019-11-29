Полиция задержала председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс"

Как ранее сообщалось, в производстве Следственного управления департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК.
"27 ноября 2019 года Реимов К.Н. в соответствии со статьей 202, 206 УПК РК признан в качестве подозреваемого по пункту 2 части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан. 27 ноября подозреваемый Реимов К.Н. в порядке статей 128-132 УПК РК водворен в ИВС ДП Алматы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Досудебное расследование продолжается.
Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", - отметили в пресс-службе ведомства.
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