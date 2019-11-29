Полиция задержала председателя совета директоров "Алматыметрокурылыс"

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - Полиция задержала председателя совета директоров АО "Алматыметрокурылыс" Кайрата Реимова, передает Kazakhstan Today.

"27 ноября 2019 года Реимов К.Н. в соответствии со статьей 202, 206 УПК РК признан в качестве подозреваемого по пункту 2 части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан. 27 ноября подозреваемый Реимов К.Н. в порядке статей 128-132 УПК РК водворен в ИВС ДП Алматы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Досудебное расследование продолжается.

Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат", - отметили в пресс-службе ведомства.

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