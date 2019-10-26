В Алматы расследуется уголовное дело в отношении компании-владельца акций АО "Алматыметрокурылыс"

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы расследуется уголовное дело в отношении компании-владельца 80% акций АО "Алматыметрокурылыс", сообщили в департаменте полиции Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В производстве Следственного управления департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (Мошенничество) в отношении ТОО "СК инженерная поддержка", которое является владельцем 80 процентов акции АО "Алматыметрокурылыс", - сообщили в полиции.

Арест на имущество и банковские счета "Алматыметрокурылыс" не налагался.

Как сообщил Первый канал "Евразия", строительство метро в Алматы под угрозой срыва. Вчера десятки рабочих устроили акцию протеста в поддержку своего руководителя. Председателя совета директоров Акционерного общества "Метрокурылыс" заподозрили в мошенничестве и возбудили уголовное дело.

Сейчас в строительстве метро задействованы больше тысячи человек. Если рабочие начнут расходиться, то прокладка тоннелей и возведение станций будут остановлены. По словам руководства акционерного общества, в таком случае запустить процесс вновь будет очень трудно и сроки сдачи перенесутся с 2020 года на месяцы вперед.

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