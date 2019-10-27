Приостанавливать строительство станций метро "Сарыарка" и "Достык" в Алматы нет причин - Метрополитен

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В пятницу в управлении городской мобильности города Алматы состоялось совещание с участием руководства КГП "Метрополитен" и АО "Алматыметрокурылыс", на котором журналистов заверили, что приостанавливать строительство станций метро "Сарыарка" и "Достык" никто не собирается, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи руководство АО "Алматыметрокурылыс" пояснило, что намерений приостанавливать строительство двух станций метро "Сарыарка" и "Достык" без необоснованных причин не имеет", - сообщает пресс-служба КГП "Метрополитен".

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время строительство метро продолжается в точном соответствии с графиком работ и АО "Алматыметрокурылыс" выполняет и будет выполнять свои обязательства по строительству объектов метро согласно договору.

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