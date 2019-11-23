В Алматы представили стратегию развития города до 2050 года

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - В пресс-центре акимата Алматы прошел брифинг о Стратегии развития "Алматы-2050", проект которого вынесен на публичное обсуждение, передает Kazakhstan Today.

В целом стратегия развития - это долгосрочный документ. Он дает ответы на то, каким будет город. Это собирательный образ города, каким он должен быть в 2050 году. Как он должен развиваться, как город будет справляться с теми или иными проблемами", - рассказал руководитель управления стратегии и бюджета города Алматы Нуртас Каиров.

Он отметил, что в документе были сформированы семь ключевых приоритетов - стратегических ориентиров развития города.

В ходе рабочих сессий, проведенных с участием общественных экспертов, с 23 по 31 октября текущего года на площадке ЦРА были определены 11 вызовов, стоящих перед городом.

"В рабочую группу по разработке Стратегии вошли сотрудники всех управлений акимата, ТОО "Центр градостроительного проекта", ТОО "НИИ Алматыгенплан", а также работники АО "Центр развития города Алматы" (далее ЦРА). В разработке проекта Стратегии принимали участие управление стратегии и бюджета города Алматы, ЦРА, специалисты международной компании Hatch, общественные эксперты, члены Общественного и Делового советов", - отметил руководитель управления стратегии и бюджета города Алматы Нуртас Каиров.

Город без окраин - мегаполис с высокими стандартами жизни во всех районах, полицентрической планировкой и удобным транспортом. Являясь ядром алматинской агломерации, город будет развиваться в тесной взаимосвязи с пригородными районами Алматинской области. Полицентричная модель развития позволит преодолеть разрыв между верхом и низом, центром и окраинами города.

Умный" город - мегаполис, применяющий лучшие cмарт-практики. Повышение качества городского планирования будет обеспечено за счет прозрачности и открытого доступа к данным, позволяющим принимать оптимальные решения с использованием технологий "умного" города.

Город равных возможностей - инклюзивный человеко-центричный город с равными возможностями. Будет обеспечена полная прозрачность и адресность социальной помощи, сократится время ее получения. Будет создана "безбарьерная" среда - обеспечена полная доступность городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями по принципу "мобильность для всех".

Безопасный город - город с низким уровнем преступности и угроз чрезвычайных ситуаций. Будет создана передовая цифровая инфраструктура с системой удаленного мониторинга и оповещения, которая обеспечит снижение уровня преступности, повысит безопасность дорожного движения и предупредит чрезвычайные ситуации.

Зеленый город с высокими стандартами экологии, с интеграцией природной и городской среды. Будет создана "зеленая сеть" города, которая объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. А горы будут защищены от чрезмерной рекреационной нагрузки и застройки.

Глобальный деловой центр - экономически активный инновационный город, транспортно-логистический хаб в центре Нового Шелкового пути. Центр притяжения инвестиций, технологий и талантов. Интеллектуально-креативные возможности качественного человеческого капитала станут неисчерпаемым ресурсом развития города.

Культурный креативный город - суперсовременный город с продвинутым стилем жизни, задающий моду и стандарты, с высоким уровнем образования, бытовой и массовой культуры. С целью устранения диспропорций в доступности культурной инфраструктуры будет проведена модернизация сферы культуры как основы здорового общества.

Эти ориентиры сформировали Видение развития города. Это глобальный город, привлекательный для жизни и работы, интеллектуальная и культурная столица Центральной Азии.

Стратегически приоритетными направлениями устойчивого развития города являются создание формирования качественной городской среды, развитие человеческого капитала, высокоэффективной экономики, а также эффективное управление городом.

Проект Стратегии был размещен на сайте Almaty-2050.kz для публичного обсуждения и внесения предложений и комментариев. За первые сутки работы сайта его посетили 6,8 тыс. человек и было оставлено более 200 комментариев и предложений.

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