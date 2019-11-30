Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Акимат Алматы проводит структурные реформы в пользу товаров и услуг нового технологичного поколения. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Сагинтаев, в экономике города на сегодня лидируют оптовая и розничная торговля, занимая порядка 30%. Затем идут операции с недвижимым имуществом, занимая около 10%, и финансовые операции - 9%. Доля промышленности, строительства, социальной экономики и новых индустрий незначительна.

Такая ситуация не даст городу быстро развиваться. Это слабые места экономической системы города. Поэтому мы идем на структурные реформы в пользу товаров и услуг нового технологического поколения", - сказал аким Алматы, отметив, что главной целью такого структурного маневра является создание прочной экономической базы для роста благосостояния города и каждого алматинца.

Во-первых, с целью становления мегаполиса в качестве глобального делового центра, транспортно-логистического и туристского хаба на Новом Шелковом пути будут развиваться сферы, требующие знаний и высокой квалификации, услуги которых востребованы на региональном и международном рынках. Это финансы и страхование, информационно-коммуникационные технологии, логистика и дистрибуция.

Во-вторых, привлекательным для инвестиций является строительный комплекс Алматы - сферы жилой недвижимости, медицинской и образовательной инфраструктуры, дорожного строительства и коммунального хозяйства, объекты досуга и развлечений.

В-четвертых, перспективным драйвером роста алматинской экономики остается туризм. За прошлый год мегаполис посетили более миллиона человек. Туристическая отрасль будет развиваться на современных принципах туриндустрии, включая событийный, деловой, спортивный, оздоровительный и культурно-образовательный туризм. Опыт мировых мегаполисов показывает: куда идут турпотоки - туда идут инвестиции. К 2050 году доля туризма в ВРП города должна достичь 6%.

В-пятых, Алматы будет развиваться как "умный город", применяющий лучшие мировые смарт-практики в планировании и застройке, обеспечении жильем и коммунальными услугами, сферах безопасности, транспорта, образования, здоровья населения, управлении городом совместно с горожанами.

Серьезная ставка делается на цифровизацию и новые индустрии городской экономики; создание платформ для развития перспективных отраслей, таких как электронная коммерция и платежи, блокчейн, интернет-вещей, большие данные и так далее.

Определены восемь основных креативных индустрий, имеющих наибольший потенциал в нашем городе.

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