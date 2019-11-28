Сагинтаев предложил сделать Алматы съемочной площадкой мирового кино

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - С целью развития киноиндустрии при акимате южного мегаполиса РК будет создан Almaty Film Commission. Об этом сегодня в ходе Almaty Investment Forum 2019 заявил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

Алматы является комфортным городом для съемок и производства кино. Наш город дарит солнечную погоду в среднем 220 дней в году. Пять климатических зон, потрясающие пейзажи и развитая инфраструктура позволяют снимать фильмы любого жанра, от исторического до фэнтези. Уже сейчас Алматы и Алматинскую область посещают студии из разных стран для съемок популярных в мире клипов, рекламы и документальных фильмов", - отметил аким города.

Он заявил, что для создания всех необходимых условий при акимате города будет создан специальный орган - Almaty Film Commission. Эта структура по принципу одного окна будет содействовать иностранным и отечественным кинокомпаниям в организации съемок как в Алматы, так и в регионе.

Благодаря тесному взаимодействию кинобизнеса, образования и государства мы сможем развить отечественный кинематограф и сделать Алматы съемочной площадкой мирового кино. Это не только поднимет имидж нашего города, но и даст мультипликативный эффект развитию туризма, а также малого среднего бизнеса", - считает аким.

Он также подчеркнул, что алматинская школа анимации еще в советский период достигала высоких результатов. "Сейчас анимационных студий практически нет - и это большой резерв для инвестиций. Уверен, что у наших аниматоров огромный потенциал, который можно и нужно реализовать", - сказал Сагинтаев.

В целом, по словам главы мегаполиса, поддержка культуры выделена одним из приоритетов развития Алматы. В частности, власти города намерены поддержать литераторов, в том числе молодые таланты.

Будут созданы все необходимые условия для писателей и читателей. В Алматы будут отремонтированы все существующие библиотеки, дополнительно будут построены новые. Причем они станут не просто библиотеками, а общественными пространствами. В наших библиотеках мы также будем обучать молодых писателей методам успешной продажи и продвижения посредством цифровых-инструментов - iTunes, yandex, bookmate, amazon", - сообщил Сагинтаев.

Для развития классического искусства и снижения уровня дотационности в Алматы разработают стратегию развития театрального искусства. Власти города намерены сделать театр привлекательным не только для жителей Алматы, но и близлежащих городов и стран.

Аким города призвал возрождать культуру посещения театра, в том числе путем проведения масштабных театральных фестивалей мирового уровня с привлечением звезд театра, оперы и балета.

Не меньшее внимание в Алматы уделят развитию музыки, индустрии моды и индустрии развлечений.

Солнечный пояс Алматы дает возможность создавать большие парки аттракционов, которых нет в радиусе тысяч километров и которые станут точкой притяжения не только для жителей регионов Казахстана, но и для зарубежных туристов. Мы будем развивать событийный туризм. Проводить концерты, шоу, фестивали, представления, которые будут притягивать туристов как внутри страны, так и гостей из-за рубежа", - заявил аким.

Он призвал развивать объекты, принцип которых основан на понятии игрового обучения: музеи, выставки и другие общественные пространства.

Алматинские музеи должны стать интерактивными и развлекательными, быть интересными для подрастающего поколения с принципиально новым мышлением, которое живет в цифровой среде. Я предлагаю создать в Алматы музей современного искусства как научно-просветительский и коммуникативный центр мегаполиса", - заключил Бакытжан Сагинтаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства