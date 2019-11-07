Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Новые работающие на газе автобусы начали курсировать по 32 маршруту в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По многочисленным просьбам, на 32-м маршруте обновлен парк на 100%. 22 плановые единицы будут курсировать по маршруту, и еще две - в резерве", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

По информации акимата, маршрут обновлен за счет прибывших новых 30 автобусов марки Zhontong. Автобусы прошли государственную регистрацию и установку оборудования "Онай".

Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость - 104 человека, 22 сидячих места и 3 - для маломобильных пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

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