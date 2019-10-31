В Алматы планируют запустить электробусы

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Алматы планируется запустить электробусы, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию города Алматы с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

"В ближайшее время готовится на выезд, на выход 10 электробусов. Со следующего года уже большое количество заинтересованных лиц, которые готовы выйти на маршруты именно с электробусами. В том числе наши производители городские", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, он сообщил, что началось обновление подвижного состава автобусного парка. "Частными инвесторами закуплено 202 автобуса. За счет средств акимата начата поставка новой партии из 230-ти автобусов, работающих на газе, которые до конца года выйдут на маршрутные линии", - рассказал аким Алматы.

Также, по его словам, в этом году начата модернизация всей троллейбусной сети города.

Глава государства отметил успехи в развитии транспортной инфраструктуры города, но указал и на ряд проблемных вопросов в этой сфере.

Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара и через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тысяч автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в "часы пик". Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в городе нужен экологически чистый транспорт.

В Алматы нужны чистые технологии, включая чистый транспорт. Ликвидация трамвайного сообщения, на мой взгляд, была мягко говоря, спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайный парк и оставить трамваи в городе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что транспорт должен создаваться на базе смарт-технологий и big data с интеграцией всех соответствующих систем. В автобусах и на остановках нужно использовать информационные табло и внедрять мобильные приложения.

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