В Алматы планируют запустить электробусы

"В ближайшее время готовится на выезд, на выход 10 электробусов. Со следующего года уже большое количество заинтересованных лиц, которые готовы выйти на маршруты именно с электробусами. В том числе наши производители городские", - сказал Бакытжан Сагинтаев.
Кроме того, он сообщил, что началось обновление подвижного состава автобусного парка. "Частными инвесторами закуплено 202 автобуса. За счет средств акимата начата поставка новой партии из 230-ти автобусов, работающих на газе, которые до конца года выйдут на маршрутные линии", - рассказал аким Алматы.
Также, по его словам, в этом году начата модернизация всей троллейбусной сети города.
Глава государства отметил успехи в развитии транспортной инфраструктуры города, но указал и на ряд проблемных вопросов в этой сфере.
Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара и через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тысяч автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в "часы пик". Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в городе нужен экологически чистый транспорт.
В Алматы нужны чистые технологии, включая чистый транспорт. Ликвидация трамвайного сообщения, на мой взгляд, была мягко говоря, спорным решением. Надо было отремонтировать рельсы, обновить трамвайный парк и оставить трамваи в городе", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что транспорт должен создаваться на базе смарт-технологий и big data с интеграцией всех соответствующих систем. В автобусах и на остановках нужно использовать информационные табло и внедрять мобильные приложения.
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