В Алматы продолжается льготное кредитование газификации жилых домов

Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается программа газификации жилых домов, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева дома жителей, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения, бесплатно подключают к системе газоснабжения. Кроме того, предоставляется возможность получения беспроцентного кредита до 300 тыс. тенге в Halyk Bank", - сообщили в акимате города.

С целью льготного кредитования заключен трехсторонний меморандум между акиматом Алматы, АО "Халык Банк" и АО "КазТрансГаз Аймак".

Как отметили в акимате, данная работа активно проводится в районах города, где жители частного сектора еще не подключены к системе газоснабжения. В частности, в Алатауском районе шесть домов подключены к газу. По 33 домам завершены монтажные работы и готовятся документы для подключения.

Беспроцентный и беззалоговый кредит для подключения к газу выдается сроком до 18 месяцев. Дополнительную информацию можно получить в районных акиматах.

По информации министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, загрязненность Алматы обусловлена выбросами теплоисточников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, автотранспорта и негазифицированных частных домов, прилегающих к городу.

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