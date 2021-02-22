В Казахстане предложили новый способ борьбы с сексуальным насилием

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву предложили открыть центры противодействия сексуальному насилию, передает Kazakhstan Today.

Во время онлайн-приема граждан к министру обратилась адвокат из Алматы Жанна Уразбахова, предложив создать специальные центры противодействия сексуальному насилию, сообщается на сайте Polisia.kz. В подобных центрах, по словам адвоката, помощь жертвам будет оказываться по принципу одного окна, чтобы сразу в одном месте полицейские брали показания, медики проводили освидетельствование, а психологи оказывали необходимую помощь.

Ерлан Тургумбаев отметил, что идея интересная, и пообещал ознакомиться с проектом лично.

В рамках реализации поручений главы государства министерство внедряет новые форматы работы с населением. Оказано свыше 360 тысяч консультаций, рассмотрено 205 тысяч обращений. Мы будем укреплять обратную связь с населением, защищать его от преступных посягательств, особый акцент, делая на профилактике правонарушений", - сказал Тургумбаев.

Как правозащитник Уразбахова также положительно оценила инициативу министра о том, что половое насилие в отношении женщин и несовершеннолетних лиц будут расследовать женщины-следователи.

Приемы граждан руководство МВД и департаменты полиции в регионах проводят еженедельно. Графики приемов публикуются на сайтах и в соцсетях.

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