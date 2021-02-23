Казахстанцев планируют штрафовать за долги на капремонт домов

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - МИИР разместило на портале "Открытые НПА" проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", передает Kazakhstan Today.

Законопроектом, в частности, планируется внести изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях. Предлагается дополнить Кодекс статьей 323-2. "Нарушение установленного порядка осуществления обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей".

Пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктом 12) следующего содержания: "12) суммы неуплаченных, несвоевременно и (или) неполно уплаченных обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей".

В сравнительной таблице к проекту поясняется: "В целях обеспечения своевременного и полного сбора ежемесячных платежей на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, а также повышения самодисциплины собственников квартир и нежилых помещений, предлагается установить меры ответственности за неисполнение, не надлежащее исполнение собственниками квартир и нежилых помещений обязательств по взносам на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума".

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