В Алматы волонтеры помогают пожилым в расчистке снега

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - В связи с обильным снегопадом активисты молодежных ресурсных центров и жасотановцы мегаполиса вышли на акции поддержки старшего поколения и коммунальных работников, передает Kazakhstan Today.

24 февраля, с 16.00, в Алматы начался дождь со снегом, который 25 февраля, с 01.00, перешел в снегопад с резким понижением температуры воздуха до -10 градусов. По состоянию на 09.00 в городе выпало 20-30 сантиметров снега, в горной и предгорной местности 30-40 сантиметров.

Волонтеры молодежных ресурсных центров Алматы вышли на акцию по уборке снега возле домов и во дворах пожилых людей города. Были задействованы порядка 30 молодых горожан.

Кроме того, более 200 активистов молодежного крыла партии Nur Otan Jas Otan и членов городских волонтерских организаций вышли в поддержку работников коммунальных служб, занятых в уборке города от снега. Для них жасотановцы организовали горячий чай.

С утра в уборке города от снега задействовано 1653 дорожных рабочих, 653 единицы техники, в том числе 205 пескоразбрасывателей.

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