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В восьми областях объявили штормовое предупреждение

25.02.2021 7858
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет" 26 февраля в Акмолинской области ночью местами ожидаются низовая метель, ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается туман. 
 
В Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, 9-14 метров в секунду. 
 
В Атырауской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. 
 
В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью 26 февраля метель. Ночью 26 февраля местами ожидается северо-западный ветер, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. 26 февраля ночью местами ожидается сильный мороз 35-38 градусов. 
 
Ночью 26-27 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами сильный мороз, 40 градусов ниже нуля. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидается сильный мороз, 25 градусов ниже нуля.
 

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