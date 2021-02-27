В последние дни февраля в Казахстане ожидается потепление

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 27 февраля - 1 марта, передает Kazakhstan Today.

С приближением северо-западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона", - сообщили синоптики.

Также сообщается, что на большей части страны пройдут дождь и снег. Лишь на юге и юго-востоке РК ожидается погода без осадков. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.

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