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В последние дни февраля в Казахстане ожидается потепление

26.02.2021 9802
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 27 февраля - 1 марта, передает Kazakhstan Today.
 

С приближением северо-западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона", - сообщили синоптики.

 
Также сообщается, что на большей части страны пройдут дождь и снег. Лишь на юге и юго-востоке РК ожидается погода без осадков. Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью.
 

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