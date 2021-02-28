В Темиртау восстановлено теплоснабжение

Темиртау. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Темиртау в дома стало поступать тепло, передает Kazakhstan Today.



"В домах жителей Темиртау становится теплее. Средняя температура в квартирах - 19-21 градус. ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау" ввела в строй пять котлов. В домах, где ещё остаётся температура ниже нормы, жителей просят обращаться по горячим номерам для выяснения точечных проблем: диспетчерская акимата - 44-43-22; диспетчерская "Окжетпес-Т" - 98-08-66", - сообщили в акимате Карагандинской области.



Напомним, в городе произошла аварийная остановка трёх котлов, из-за чего в квартирах температура была ниже нормы. Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл совещание по ситуации в Темиртау и поручил провести комплексную проверку прокуратуре области, промбезу и энергонадзору. Также глава региона дал поручение завершить строительство 7-го котла на ТЭЦ-2 в этом году.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства