Омбудсмен поддерживает внедрение индикаторов оценки соблюдения прав человека

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам человека в РК поддерживает инициативу президента РК Касым-Жомарта Токаева о внедрении Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека в деятельность государственных органов, передает Kazakhstan Today.

В текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", - отметил глава государства, выступая на пятом заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля.

Как считает уполномоченный, это будет способствовать усилению ответственности непосредственно руководителей государственных органов, своевременному принятию превентивных мер для недопущения нарушений. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан позволит исключить волокиту и длительную переписку доказывания нарушений своих прав.

Как пояснила уполномоченный, речь идет о 14 глобальных индикаторов, разработанных УВКПЧ ООН, по оценке соблюдения права на жизнь, личную неприкосновенность, достаточное питание и жилище, наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, образование и труд, социальное обеспечение, свободу убеждений, справедливое судебное разбирательство, по праву не подвергаться пыткам и другие показатели. На их основе государства-члены ООН разрабатывают национальные показатели оценки деятельности государственных органов.

Эти показатели в количественном или качественном выражении, основанные на фактах или на суждениях являются взаимодополняющими инструментами оценки и мониторинга соблюдения прав человека.

Работа по имплементации национальных индикаторов должна быть сопряжена с имплементацией индикаторов и показателей целей устойчивого развития.

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