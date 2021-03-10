В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки, на юге грозы

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - в 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Утром и днем 10 марта в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 10-12 марта в Жамбылской области местами ожидаются туман, днем 10 марта гроза, 10-11 марта гололед. 10-12 марта местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду, 10 марта порывы 23-28 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 10 марта в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гололед. Местами туман. Ветер юго-восточный, утром и днем местами 15-20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области завтра местами ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области в среду местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 10 марта в Акмолинской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

10-11 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 11 марта порывы 23-28 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области в среду днем на большей части ожидаются осадки (снег, дождь). Местами ожидаются низовая метель, туман, днем гололед. Ветер юго-западный, с переходом на восточный, местами 15-20 метров в секунду.

10-12 марта в Жамбылской области местами ожидаются туман, днем 10 марта гроза, 10-11 марта гололед. 10-12 марта местами ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду, 10 марта порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области завтра местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

10 марта в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20 метров в секунду.

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