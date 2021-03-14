Правительство и объединения работодателей и профсоюзов подписали соглашение

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Правительство и республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генеральное соглашение, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений вице-премьер РК Ералы Тугжанов отметил, что в условиях пандемии на первое место встали вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения своевременной выплаты заработной платы.

Тугжанов подчеркнул неоценимый вклад профсоюзов, представляющих интересы как работодателей, так и работников, и дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам.

В частности, поручено: организовать комплексный анализ мер, реализуемых работодателями Казахстана по оптимизации штатов и условий оплаты труда; проработать вопрос по внедрению единых стандартов оплаты труда; активизировать работу отраслевых трехсторонних комиссий.

В рамках заседания состоялось подписание Генерального соглашения между правительством РК, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов на 2021-2023 годы. Задачи, поставленные новым Генеральным соглашением, состоят в создании благоприятных и безопасных условий труда работников.

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