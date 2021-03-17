В Алматинском зоопарке родился верблюжонок

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - 8 марта у пары двугорбых верблюдов Алматинского зоопарка родился верблюжонок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба зоосада, некоторым посетителям даже посчастливилось стать свидетелями этого события.

Папа Арна и мама Аруна поселились у нас в 2017 году. Это уже третий приплод Арны и Аруны в нашем зоопарке. В 2017 году родилась Аружан, сейчас она живет в зоопарке в Душанбе, а в 2019 - Сая. Она - в подсобном хозяйстве зоопарка в Байсерке", - рассказали в зоопарке.

В зоосаде предложили всем желающим принять участие в выборе имени для верблюжонка.

Недавно в Алматинском зоопарке у тяньшаньских медведей Курманбека и Герды появились на свет два медвежонка.

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