КОКШЕТАУ. 20 МАРТА - Центры языков в Акмолинской области показали национальные традиции и обычаи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году из-за коронавируса традиционные праздничные мероприятия отменены с целью ограничить массовое скопление людей. Многие мероприятия прошли в онлайн формате, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В частности, УВП провело среди центров обучения языкам областной онлайн-конкурс видеороликов "Улыстын улы куні - Улттык жангыру мейрамы". Конкурс был организован в преддверии Наурыза мейрамы с целью популяризации национальных традиций и обычаев, народных обрядов.

Участники конкурса должны были продемонстрировать предметы рукоделия, навыки благословения, блюда национальной кухни, показать национальную одежду, рассказать об особенностях празднования Наурыза мейрамы.

В видеоролике продолжительностью не более минут участникам конкурса было предложено раскрыть содержание заданной темы. Несмотря на короткое время, конкурсанты успешно справились с поставленной задачей.

Кроме Наурыза, пожалуй, нет сегодня другого праздника, который бы, недавно вернувшись к нам из глубины веков, сразу стал одним из самых любимых. Традиции празднования из года в год передаются в семьях, обязательно готовится угощение Наурыз коже. Поэтому для наших участников, уверен, конкурс не был трудным", - отметил директор областного обучающего методического центра Каратай Толекеев.

К слову, организаторы мероприятия отметили высокий уровень подготовки и отличные знания всех участников конкурса видеороликов.

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