В Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются паводки

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В связи с ожидаемыми паводками объявлено штормовое предупреждение в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с прогнозом положительного температурного фона и сильных осадков по горным рекам Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей в период с 26 по 28 марта 2021 года ожидается прохождение высоких тало-дождевых паводков", - сообщает РГП "Казгидромет".

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