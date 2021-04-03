В Алматы отремонтируют дороги на окраинах

АЛМАТЫ. 2 АПРЕЛЯ - В Алматы в рамках развития микрорайона "Алгабас" и присоединенных территорий планируется ремонт и строительство дорог. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким города подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы акима, в микрорайоне Алгабас продолжается строительство водопроводных и канализационных сетей. По мере завершения строительно-монтажных работ подрядной организацией АО "Алматыинжстрой" производится подсыпка дорог инертными материалами по улицам Оракты батыр, Кара Жорга, Алдияр, Зулпыхар, Самен батыр, Молдагулова, Естемесова и Кенжекей.

Документация на строительство 30,8 километра новых дорог в Алгабасе разработана, определяется подрядная компания. После того как завершится прокладка сетей водопровода и канализации и пройдут гидроиспытания, начнутся дорожно-строительные работы. До конца текущего года планируется заасфальтировать порядка 10 километров дорог в Алгабасе.

Все силы брошены на строительство инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах. Строительство сетей водоснабжений и водоотведения, дорог, линий наружного освещения, социальных объектов ведется в соответствии с принятой в прошлом году программой комплексного развития "Новый Алматы". На реализацию проектов по улучшению качества жизни жителей присоединенных территорий в течение пяти лет будет направлен почти триллион тенге. Наша задача к 2023 году - все микрорайоны должны быть обеспечены водой и канализацией, нормальными дорогами, детскими площадками, парками и скверами", - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По поручению акима мегаполиса была создана специальная рабочая комиссия, которая занялась решением вопросов новых микрорайонов на присоединенных территориях. После обращения жителей была проведена внеплановая проверка. Выяснилось, что подрядчиком допущен ряд нарушений: отклонение от проекта, отсутствие качества и нарушение технологии производства строительно-монтажных работ.

За допущенные нарушения подрядная организация "Алматыинжстрой" привлечена к административной ответственности. После принятия мер подрядчиком нарушения устранены. Вместе с тем за отсутствие контроля в отношении авторского надзора производственного кооператива "Институт Казгипроводхоз" и технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" приняты меры по части 1 статьи 317-1 КоАП РК.

На сегодняшний день силами подрядчика улицы Алдияр и Жана Курылыс засыпаны щебнем на полную ширину улицы. В настоящее время ведутся работы по засыпке тротуара из гравийно-щебеночной смеси улиц Жана Курылыс-1, 2, 6, Аксенгир, Бабажанова, Кенжекей, Туран, Оракты батыра, Керимсал, Казына, Монке би, Мухитдинова, Султан, проинформировали в акимате.

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