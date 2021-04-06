Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина циклона, смещаясь на северо-восток, охватывает большую часть территории РК, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут местами осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе - низовая метель, на юго-западе - пыльная буря, на юге, юго-востоке - гроза, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью - гололед, днем - гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду, на юго-западе 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гроза.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области днем местами - пыльная буря.

В Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области - низовая метель.

В Северо-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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