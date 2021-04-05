В 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана 5 апреля ожидается ухудшение погодных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, в Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 5 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ночью 5 апреля ожидается гроза.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ночью 5 апреля в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются гроза, град, ветер западный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Шымкенте временами ожидаются гроза, град. Ветер западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 5 апреля ожидаются гроза, град. Ветер западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем и ночью 5 апреля в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 4-7 апреля местами ожидаются туман, ночью 5-6 апреля гололед, днем 4-5 апреля гроза, возможен град. 6-7 апреля местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

В Таразе ночью и утром 5-7 апреля ожидаются туман, днем 4-5 апреля гроза, возможен град. Утром и днем 4, сутки 5, днем 6 апреля ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства