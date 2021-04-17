Глава "КазАвтоЖола" освобожден от должности в связи с неудовлетворительной работой

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил об освобождении от должности председателя правления "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов", - написал Уали на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей.

Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы", - резюмировал пресс-секретарь.

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