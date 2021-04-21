Электронные паспорта транспортных средств внедрили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности запустило национальную систему "Электронный паспорт транспортных средств" на всей территории Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Электронный документ будет оформляться на новые и ввозимые автомобили, на уже зарегистрированные авто по желанию собственника. Цифровизация данных транспортных средств дает возможность отслеживать их жизненный цикл не только в Казахстане, но и на территории Евразийского экономического союза. Электронные паспорта будут содержать техническое описание транспортного средства, сведения о собственнике, о регистрационных действиях, об ограничениях и обременениях, об уплатах утиль-сбора, о таможенных ограничениях и таможенной очистке, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, о прохождении технического осмотра", - сообщили пресс-службе АО "НИТ".

По словам председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислава Коняшкина, цифровой документ снизит количество случаев мошенничества.

За счет проверки в центральной базе ЕАЭС появится возможность выявления дублирующих вин-кодов, что позволит предостеречь население от покупки проблемных автомобилей", - отметил Коняшкин.

Наличие достоверной информации о транспортном средстве позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки автомобиля для автовладельцев на всей территории ЕАЭС.

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