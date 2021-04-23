Сенатор Мусабаев предложил изменить систему контроля гражданской авиации в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Депутат сената парламента Талгат Мусабаев в депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина предложил изменить систему контроля вопросов безопасности в сфере гражданской авиации и организации полетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мусабаев напомнил, что законодательно сертификацией, надзором и контролем в гражданской авиации от государства должен заниматься Комитет гражданской авиации. При этом фактически через внутренние документы такие обязанности и функции переданы коммерческой компании АО "Авиационная администрация Казахстана". Ее руководителем является гражданин другого государства. Депутат уверен, что такое "самоустранение из сферы ставит вопрос о целесообразности наличия этого госоргана".

Предлагается вернуть здравый смысл и направить решение вопроса в законное русло. Считаем необходимым вернуть государственные функции по надзору и контролю в гражданской авиации в Комитет гражданской авиации, а поскольку АО "Авиационная администрация Казахстана" уже создано - то оставить ему только функции по сертификации, или придать ему статус не субъекта коммерции, а государственного органа со всеми вытекающими законодательными последствиями и ответственностью, возложив на него исполнение государственных функций", - заявил Талгат Мусабаев.

Кроме того, сенатор считает, что расследование авиапроисшествий и инцидентов необходимо передать Министерству по чрезвычайным ситуациям или независимым международным региональным органам расследования. Это позволит достичь требуемой независимости процесса расследований, подчеркнул депутат.

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