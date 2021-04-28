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Эйр Астана сократила полеты в Турцию

27.04.2021 9532
Эйр Астана сократила полеты в Турцию
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В авиакомпании Air Astana сообщили, что в связи с правительственными ограничениями сокращены рейсы из Алматы и Нур-Султана в Анталью и Стамбул, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 апреля до конца мая 2021 года авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы по вторникам и воскресеньям, Нур-Султан - Стамбул - по четвергам и Алматы - Анталья - по субботам. Пассажиры отмененных рейсов будут уведомлены авиакомпанией и могут получить полный возврат по месту приобретения авиабилета. Также они вправе поменять свои билеты на другие даты и направления с доплатой разницы в тарифах", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
Кроме того, авиакомпания организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся в Анталье, которые забронировали билеты на отмененные рейсы согласно существующему расписанию.
 

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