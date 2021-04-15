Казахстан может сократить количество авиарейсов в Турцию

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о предложении по сокращению числа рейсов с Турцией из-за сложной эпидситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпидемиологическая ситуация в Турции складывается достаточно сложно. Ежедневно регистрируется больше 50 тысяч случаев. Это в 5,5 раз больше, чем у нас, если брать суточные показатели. Поэтому сегодня на заседании МВК были вынесены предложения по сокращению числа рейсов с Турцией. На сегодня эти предложения рассматриваются", - сказала Есмагамбетова.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о закупе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

По состоянию на 23.59 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 276 054 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 276 054 случая.

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