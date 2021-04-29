Выехавшего на полосу встречного движения в Алматы водителя арестовали на 5 суток

АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Водитель, выехавший на полосу встречного движения в Алматы, оштрафован на 155 тысяч тенге и арестован на 5 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках реагирования на видео, опубликованное в социальной сети, установлен мужчина, злостно нарушавший ПДД. Это 24-летний житель Алматинской области, сообщает Polisia.kz

На кадрах, заснятых пассажиром правонарушителя, все наглядно представлено. Однозначно такое поведение на дороге не допустимо. Это не просто нарушение ПДД, это отсутствие гражданского самосознания и незрелая легкомысленность. Кроме выезда на полосу встречного движения по оживленной улице, как установлено, этот злоумышленник пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него отсутствовал страховой полис, окна авто были тонированы, он создал аварийную ситуацию и управлял авто, снятым с учета. Кроме того, в действиях водителя усматривается мелкое хулиганство. По решению СМАС города Алматы правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Ему также выписано 11 адмпротоколов со штрафами на общую сумму 155 тысяч тенге", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

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