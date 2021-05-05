Казахстан и Китай обсуждают строительство водохранилища на объединенном гидроузле "Достык"

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Казахстан и Китай могут построить водохранилище на объединенном гидроузле "Достык", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для строительства водохранилища на объединенном гидроузле "Достык" на реке Хоргос в селе Баскунчан Панфиловского района Алматинской области будет разработана проектно-сметная документация. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в регион Генерального директора РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Алтая Елжасова.

Объект находится на границе с Китайской Народной Республикой, на трансграничной реке Хоргос.

Объединенный гидроузел, введенный в эксплуатацию в 2013 году, занимает подвешенную орошаемую площадь 14,5 тыс. гектаров. Пропускная способность сооружения 456,0 кубометров в секунду. За последние 3 года в данном гидроузле наблюдается небольшой приток воды из сопредельного государства, изменение климатических условий, что стало актуальной проблемой для фермеров", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Местные специалисты и руководители крестьянских хозяйств отметили, что решить данную проблему возможно путем строительства водохранилища на реке Хоргос.

Одной из основных проблем в нашем районе является нехватка поливной воды. Это напрямую связано с экологической обстановкой. Дело в том, что в горах происходит уменьшение ледников, что приводит к меньшему притоку воды. Обе страны разделяют эту речную воду поровну. Однако, поскольку подаваемая вода проходит по руслу реки, можно решить проблему кардинально, построив водохранилище", - сказал руководитель Панфиловского производственного участка Алматинского филиала РГП "Казводхоз" Турысбек Нурахметов.

Учитывая данное предложение, Алтай Елжасов провел выездное совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы, поднятые фермерами. Также руководитель Алматинского филиала обозначил значимость строительства водохранилища в регионе. По итогам рабочей поездки представителей РГП "Казводхоз" совместно с местным исполнительным органом принято решение разработать проектно-сметную документацию по строительству нового водохранилища на реке Хоргос и внести предложения в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов и правительство.

Данный объект находится в трансграничной зоне. Поэтому это вопрос, который рассматривается на уровне правительств двух стран. Тем не менее сейчас, определив место для строительства объекта, местные исполнительные органы рассмотрят проектно-сметную документацию и представят ее в Минэкологии", - отметил генеральный директор РГП "Казводхоз" Алтай Елжасов.

Отмечается, что гидроузел "Достык" является командным пуском для магистрального канала "Алмалы", из которого водой обеспечиваются каналы "Бас Кучан" и "Аяк Кунчан". В настоящее время ведутся работы по автоматизированному управлению объекта.

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