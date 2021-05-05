Назначен глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Ержан Мейрамов назначен председателем Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мейрамов Ержан Болатович назначен на должность председателя комитета телекоммуникаций МЦРИАП, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ержан Мейрамов родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский экономический университет, Королевский колледж Лондона. Квалификация по специальностям: юрист, экономист, магистр по государственной политике. Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности исполняющего обязанности специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК. В 2004-2011 годы занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК. С апреля по июнь 2011 года являлся заместителем директора юридического департамента Банка развития Казахстана. В 2014-2016 годы работал директором департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017". С мая 2016 года и по настоящее время занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

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