Услуги по земельному кадастру недоступны на портале eGov.kz из-за сбоя, их можно получить через ЦОН

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - 30 марта 2021 года в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) Министерства сельского хозяйства РК, произошел технический сбой, из-за которого предоставление нескольких государственных услуг стало недоступным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящий момент на портале eGov.kz недоступны такие услуги, как: "Изготовление и выдача актов на земельные участки", "Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка", "Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК", "Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка", "Предоставление сведений из государственного земельного кадастра", проинформировали в пресс-службе НАО "Правительства для граждан".

Мы решили принимать клиентов в наших отделениях, так как понимаем свою ответственность и возможности по предоставлению такого рода услуг. Нами были оперативно переориентированы условия работы операторов и проведено обучение, которое позволило быстро решить сложившуюся ситуацию. Для того чтобы получить услуги, клиентам необходимо обратиться в ЦОН по месту расположения земельного участка. Как только процесс модификации сервиса АИС ГЗК будет завершен, услуги по земельному кадастру снова будут доступны через eGov.kz. На время модификации все госуслуги по земельному кадастру будут предоставляться через центры обслуживания населения", - прокомментировал ситуацию председатель "Правительства для граждан" Адил Кожихов.

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