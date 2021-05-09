Погибшая в Грузии казахстанка была изнасилована

ТБИЛИСИ. 8 МАЯ - Погибшая в Грузии 26-летняя казахстанка была изнасилована, сообщила прокуратура Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации прокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что девушку изнасиловали, угрожая убийством. В результате, находясь в тяжелом психотравматическом состоянии, она покончила с собой.

6 мая подозреваемого арестовали. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или иные тяжкие последствия" и "Доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз или жестокого обращения с жертвой либо систематического унижения ее чести или достоинства".

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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