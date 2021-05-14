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Информацию о списании кредитов и долгов казахстанцев прокомментировал пресс-секретарь Токаева

13.05.2021 28945
Информацию о списании кредитов и долгов казахстанцев прокомментировал пресс-секретарь Токаева
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал слухи о списании кредитов и долгов граждан Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В интервью для издания Tengrinews.kz Уали рассказал, что озвученные в ролике данные о планируемом списании кредитов в Казахстане не соответствуют действительности.
 

В социальных сетях активно распространяется информация о подписании главой государства указа о списании кредитов и долгов граждан Казахстана. Хочу заявить, что это фейковая информация", - заявил пресс-секретарь Токаева. 

 
Уали напомнил, что в 2019 году по поручению президента была оказана социальная помощь в виде погашения задолженности по беззалоговым потребительским займам. Тогда Токаев отмечал, что данная акция имела разовый характер и в последующем проводиться не будет.
 

Просим казахстанцев не верить различным фейкам и доверять только официальным сообщениям", - заключил Берик Уали.

 

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