Депутат раскритиковал программу переселения на север Казахстана

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Депутат сената парламента РК Алимжан Куртаев раскритиковал ход реализации госпрограммы "Енбек", по которой должно происходить переселение жителей южных регионов на север страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблему он поднял на заседании Сената в своем депутатском запросе. Депутат считает, что акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы.

Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема, это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям", - заявил Куртаев.

Сенатор предложил усилить разъяснительную работу. По его словам, для этого нужно, как минимум, открыть call-центры в отправляющих и принимающих областях. Там переселенцам должна быть предоставлена полная информация и ответы на все имеющиеся у них вопросы.

Для эффективной работы таких call-центров необходимо привлечь специалистов, которые смогут информировать граждан, желающих переехать, по вопросам вакантных рабочих мест, обеспечения жильем, о том, каким видом хозяйства можно заниматься в указанных областях и так далее", - подчеркнул спикер.

Тем переселенцам, у которых есть банковские кредиты, сенатор предлагает предоставлять кредитные каникулы на срок от шести месяцев до года. Это важно еще и потому, что нередко из-за возникающих в процессе переезда задолженностей в последующем гражданам отказывают в предоставлении субсидий.

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