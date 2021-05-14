Глава МИД Китая выдвинул предложения по качественному развитию "Пояса и пути"

Фото: АКИПресс

НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И выдвинул предложения, включая углубление сотрудничества в области общественного здравоохранения, в целях высококачественного развития сотрудничества в рамках "Пояса и пути", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ван И принял участие в церемонии открытия пятого Международного ЭКСПО "Шелковый путь" и Торгово-инвестиционной ярмарки сотрудничества между восточными и западными районами Китая, состоявшейся по видеосвязи в городе Сиань (административном центре провинции Шэньси, Северо-Западный Китай), а также выступил с речью на данном мероприятии, сообщает агентство "Синьхуа".

Ван И призвал к всестороннему углублению сотрудничества в области общественного здравоохранения, чтобы справиться с пандемией COVID-19. Партнеры инициативы "Пояс и путь" должны укреплять единство, осуществлять обмен информацией, совместную профилактику и контроль, а также укреплять международное сотрудничество в области разработки, производства и распределения вакцин для обеспечения доступности вакцин в развивающихся странах.

Он призвал сосредоточить внимание на взаимосвязанности в целях укрепления основы для развития на более высоком уровне. Ван И сказал, что партнеры инициативы "Пояс и путь" должны ускорить совершенствование каналов для обмена персоналом и осуществления грузоперевозок, укрепить взаимосвязь в сфере инфраструктуры, способствовать согласованию правил и стандартов и углублять сотрудничество в области цифровой взаимосвязанности.

Партнеры инициативы "Пояс и путь" должны придерживаться взаимовыгодного и взаимовыигрышного сотрудничества и создать более качественную платформу торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что партнеры инициативы должны твердо защищать многостороннюю торговую систему, содействовать созданию зон свободной торговли, построению мировой экономики открытого типа и ускорению сотрудничества в новых областях, таких как трансграничная электронная коммерция и облачные выставки.

Партнеры инициативы "Пояс и путь" также должны сосредоточить внимание на зеленом и устойчивом развитии, сказал Ван И, призвав к сотрудничеству в области зеленой инфраструктуры, зеленой энергетики и зеленого финансирования.

Первый заместитель председателя правительства, министр экономики Словакии Ричард Сулик, министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, заместитель председателя кабинета министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов приняли участие в церемонии открытия мероприятия и выступили с речами по видеосвязи.

Приветствуя достигнутые результаты при осуществлении совместного строительства "Пояса и пути", официальные лица выразили надежду на углубление делового сотрудничества с Китаем в различных областях в рамках инициативы "Пояс и путь", а также на укрепление международного сотрудничества в борьбе с пандемией и содействие скорейшему восстановлению региональной и мировой экономики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства