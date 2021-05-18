Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Штормовое предупреждение объявлено 18 мая в пяти областях Казахстана из-за жары, сильного ветра и грозы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации "Казгидромета", днем 18 мая на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, до 35 градусов, ветер юго-восточный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем - град. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, ночью местами до 15-20, днем - до 15-20 с порывами до 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 18 мая ожидаются гроза и шквал.

В Карагандинской области во вторник днем ожидается гроза.

В Акмолинской области также местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 18 мая днем ожидается сильная жара до 35 градусов, местами гроза и шквал. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

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