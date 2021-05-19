РК может служить примером успешных и своевременных мер в области продовольственной безопасности - эксперт

МОСКВА. 18 МАЯ - 18 мая в Москве открылся независимый диалог "Разные курсы - единая цель" в поддержку Саммита по продовольственным системам 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примером успешных и своевременных мер в области продовольственной безопасности, которые принимаются к реализации государством на фоне кризисных явлений, может служить Казахстан. Сельское хозяйство страны сегодня является одним из самых перспективных секторов экономики. Здесь находится огромный потенциал, значительные объемы сельскохозяйственных угодий, в сельской местности проживает почти половина населения страны, здесь благоприятные климатические условия для выращивания зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, здесь огромные пастбища для занятия животноводством. В Казахстане есть все предпосылки, чтобы стать ведущим мировым производителем продовольствия. Уже сегодня Казахстан является крупнейшим экспортером зерна, а по экспорту муки второй год подряд занимает первое место в мире", - заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов накануне открытия.

Форум организован Международным союзом неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" в преддверии Саммита по продовольственным системам 2021, который состоится в ноябре нынешнего года по инициативе генерального секретаря ООН. Его целью станет призыв к новым решительным действиям, направленным на изменение методов производства и потребления продовольствия в мире, сокращение числа заболеваний, связанных с питанием, оздоровление планеты и достижение прогресса в реализации всех 17 целей устойчивого развития.

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