В Министерстве цифрового развития объяснили причину сбоя в работе Ashyq

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Сбой в работе приложения Ashyq, который произошел в Казахстане 20 мая, прокомментировал представитель Министерства цифрового развития Бекболат Молдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Директор департамента цифровых решений МЦРИАП объяснил, что накануне проводился полный перевод приложения на серверы АО "Национальные информационные технологии". Кроме того, к вечеру был большой наплыв пользователей.

По словам Молдабекова, количество активных пользователей приложением составляет 1,6 млн человек.

Цифра быстро растет. Поскольку систему перевели в АО "НИТ", такие нагрузки приложение теперь будет выдерживать. Появляются другие альтернативы, чтобы система спокойно работала", - уточнил представитель ведомства.

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