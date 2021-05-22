В Министерстве цифрового развития объяснили причину сбоя в работе Ashyq

Директор департамента цифровых решений МЦРИАП объяснил, что накануне проводился полный перевод приложения на серверы АО "Национальные информационные технологии". Кроме того, к вечеру был большой наплыв пользователей.
По словам Молдабекова, количество активных пользователей приложением составляет 1,6 млн человек.
Цифра быстро растет. Поскольку систему перевели в АО "НИТ", такие нагрузки приложение теперь будет выдерживать. Появляются другие альтернативы, чтобы система спокойно работала", - уточнил представитель ведомства.
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