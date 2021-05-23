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В России предлагают отменить мораторий на смертную казнь для насильников детей

22.05.2021 9775
МОСКВА. 22 МАЯ - Для педофилов нужно отменить мораторий на смертную казнь или хотя бы подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их труд использовался на благо общества. Об этом рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам детского омбудсмена, у педофилов почти в 100% случаев происходит рецидив.
 

Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов. Если это невозможно сейчас и общество к этому не готово… по крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества. Я за то, чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев происходит рецидив. Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление", - сказала Мишонова в интервью РИА "Новости".


Ранее сообщалось, что в Казахстане 25 насильников детей приговорены к принудительной химической кастрации. Данная мера применяется на основании вступившего в силу решения суда в отношении лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
 

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