В Казахстане к химической кастрации приговорены 25 педофилов

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Алексей Милюк сообщил, что в Казахстане к химической кастрации приговорены 25 осужденных, отбывающих наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в учреждениях уголовной исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации", - сообщил Милюк на брифинге в СЦК.

Ранее Минздрав утвердил правила применения химической кастрации педофилов.

Принудительная химическая кастрация применяется на основании вступившего в силу решения суда в отношении лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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