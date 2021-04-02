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В Казахстане к химической кастрации приговорены 25 педофилов

01.04.2021 9154
В Казахстане к химической кастрации приговорены 25 педофилов
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Алексей Милюк сообщил, что в Казахстане к химической кастрации приговорены 25 осужденных, отбывающих наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня в учреждениях уголовной исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации", - сообщил Милюк на брифинге в СЦК.

 
Ранее Минздрав утвердил правила применения химической кастрации педофилов.
 
Принудительная химическая кастрация применяется на основании вступившего в силу решения суда в отношении лиц старше 18 лет, совершивших преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
 

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